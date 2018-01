Bonjour,

Vous parlez ici de l’Oscillococcinum commercialisé par les laboratoires Boiron. Leur chargée de communication externe nous a confirmé sa composition qui est la suivante : «Extrait fluide peptoné de foie et de cœur d’Anas barbariae dynamisé à la 200e K 0,01 ml, pour 1 g de granules en récipient unidose. Excipients : saccharose, lactose.» L'anas barbariae est le nom scientifique du canard de barbarie, dont des extraits de coeurs et de foies sont donc dilués dans de l'eau, secoués (pour «dynamiser» la solution), et dilués de nouveau de très nombreuses fois jusqu'à ce que seule une dose infinitésimale soit présente.

Ce traitement homéopathique traditionnel n'a pas de vertus curatives mais vise au soulagement des symptômes grippaux (fièvre, frissons, maux de tête, courbatures) et ne remplace pas la vaccination si celle-ci vous a été conseillée par votre médecin a tenu à souligner la chargée de communication. Comme nous l'expliquions dans une précédente réponse Checknews sur l'homéopathie, rappelons que l'efficacité des traitements homéopathiques n’est pas différentiable d'un effet placebo.

Cordialement,

Armance Gelaude