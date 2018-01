Bonjour,

Nous pouvons complètement faire un point sur les différentes plaintes déposées par les ministres du gouvernement d'Edouard Philippe. Procédons, pour cela, chronologiquement.

Le 9 juin 2017, le gouvernement a porté plainte contre Libération après nos révélations sur le code du travail. Plus précisément : la ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé, dans un premier temps, avoir déposé plainte contre X pour vol, violation du secret professionnel et recel. Le motif de recel, qui permettait d'attaquer Libération, a ensuite été retiré de la plainte initiale, histoire de calmer un peu le jeu avec la presse (la plainte visait aussi, au départ, Le Parisien et Mediapart concernant d'autres révélations sur le projet de loi travail).

Le 21 novembre 2017, au tour du ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, de porter plainte en diffamation contre SUD Education 93, jugeant "inconstitutionnelle" une formation organisée par le syndicat, où certains ateliers se déroulaient en non-mixité. Problème : le droit français ne permet pas de poursuivre un syndicat pour diffamation. La plainte a donc été déposée contre le représentant du syndicat, comme nous l'a confirmé la procureure de Bobigny.

Enfin, comme vous le rappelez dans votre question, la ministre de la culture Françoise Nyssen a aussi annoncé, le 14 décembre dernier, sa volonté de porter plainte contre X après la publication sur le site du Monde de "pistes de travail" pour réformer l'audiovisuel public. Avant d'annoncer quatre jours plus tard qu'elle renonçait à porter plainte (tenant bien à préciser que, de toute façon, cette plainte n'aurait jamais visée Le Monde). Une enquête interne a toutefois été lancée, au sein du ministère de la culture, après cette fuite de documents.

Darmanin a bien porté plainte contre Mediapart

Petite plainte bonus qui ne figurait pas dans votre question : le 16 août dernier, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a annoncé porter plainte pour diffamation, avec un autre membre du gouvernement, Sébastien Lecornu, après la publication d'un article de Mediapart sur ses vacances dans une villa corse appartenant à la compagne d'une trafiquant de drogue. Et cette fois-ci, la plainte, visant un média, a bien été déposée, comme nous l’a confirmé par téléphone l’avocat de Mediapart.

Dans toutes ces affaires, pour répondre à votre dernière question, le jugement ne devrait pas intervenir avant fin 2019, début 2020.

Bien cordialement,

Robin A.