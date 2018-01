Bonjour,

Selon le Washington Post, Donald Trump a employé les mots "shithole countries" lors d'une discussion au sujet de la "protection des immigrés venus d'Haïti, du Salvador et de pays d'Afrique".

Pour mieux comprendre, cette expression, souvent transformée en français par "pays de merde" comme le note l'AFP dans un excellent texte consacré à la traduction de cette expression, nous avons contacté plusieurs traducteurs littéraires spécialistes de la langue anglaise. Voici leurs réponses.

Ariane Bataille, traductrice notamment de Peter May:

Christine Auché, traductrice littéraire

Je l’ai jusqu’à présent rencontré sous forme de nom et non d’adjectif et je le traduis généralement par “ trou à rats” ou “ taudis”. Pour moi cela renvoie avant tout à un endroit insalubre et pauvre.

Son emploi en tant que nom est assez répandu, mais sans contexte je n’aurais pas tendance à le traduire par “endroit de merde”, même si c’est la définition que donne le Robert et Collins. En revanche je ne l’avais pas rencontré utilisé comme adjectif.

La traduction de “pays de merde” reprise par les média cadre assez bien avec le phrasé habituel du président américain mais elle est sans doute un brin plus vulgaire que le sens anglais à mon avis. Il faut replacer tout cela dans une phrase ou l’ensemble d’un discours pour décider quoi en faire.

De la même façon on ne traduit pas toutes les expressions avec fuck par une périphrase avec le mot baiser : on traduit souvent fucking par foutu, voire fichu....ou merde, selon le contexte et le niveau de vulgarité ambiant. Bref, c’est un peu une affaire d’appréciation.

C’est amusant parce que j’ai d’abord entendu “pays de merde” à la radio, et sans regarder j’aurais dit que le président avait parlé de “shitty countries”. Ce n’est qu’ensuite que j’ai vu l’expression utilisée.