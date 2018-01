Bonjour,

Vous faites référence à ce texte publié sur plusieurs réseaux sociaux, dont Facebook et qui a connu un succès important (plus de 15 000 partages sur ce post Facebook publié en 2014). On peut y lire le supposé témoignage contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes du pilote Richard de Crespigny, un héros de l'aviation qui aurait réussi à faire poser un avion dont le moteur avait explosé en 2010. L'aviateur y explique notamment que l'aéroport de Nantes n'est pas dangereux et qu'il n'arrive pas du tout à saturation. Pour faire plus vrai, le texte est souvent accompagné d'une photo de deux pilotes dans un cockpit.

Richard de Crespigny existe-t-il?

Oui, Richard Champion de Crespigny (son nom complet) existe vraiment. Il s'agit d'un pilote australien, devenu célèbre pour avoir fait atterrir un airbus A380 dont le moteur avait explosé en plein vol en 2010. Cette prouesse lui a valu d'être fait membre de l'Ordre d'Australie en 2016.

Richard de Crespigny a-t-il pris position contre NDDL?

Certainement pas. Plusieurs éléments permettent de tirer cette conclusion. Dans le texte au sujet de Notre-Dame-des-Landes, Richard de Crespigny est censé être un pilote «aujourd'hui à la retraite» de bientôt 70 ans. Sauf que, le vrai Richard de Crespigny est également conférencier pour plusieurs agences. Toutes notent dans sa biographie:

En 1975, âgé de 17 ans, il rejoint la Royal Australian Air Force.

En faisant la soustraction, on devine qu'il est né en 1958, ce qui signifie donc qu'en 2014 (lors de la publication du post Facebook partagé plus de 15 000 fois), il n'avait que 56 ans... On est bien loin de la retraite. Aussi dans un portrait paru en 2016, il estimé avoir exécuté 18 000 heures de vols, là où le témoignage anti-aéroport n'en évoque que 14 500.

On remarquera aussi qu'en cherchant l'origine du texte sur Internet, on tombe sur une toute première version publiée sur le site zad.nadir.org le 30 novembre 2012. Là ne figure aucun nom de pilote, mais uniquement la lettre anonyme «d'un commandant de bord». Tout laisse à croire que le paragraphe d'introduction mentionnant Richard de Crespigny a été ajouté plus tard, pour donner du poids à ce témoignage non signé.

En résumé: le pilote australien Richard de Crespigny existe vraiment, mais il n'est pas le signataire d'un témoignage contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes.

L'intéressé a d'ailleurs réagi à la publication de cet article sur Twitter... en confirmant qu'il n'avait jamais écrit le moindre article sur le sujet.

