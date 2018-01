Bonjour,

A l'occasion de la nouvelle année, plusieurs journaux ont consacré des articles aux changements qui allaient avoir lieu en 2018. Parmi les sujets abordés, on retrouve la question du contrôle technique. Le sujet a été abordé par Le Parisien, le 8 janvier 2018 et le lendemain par Libération.fr.

A la lecture des deux articles, on apprend que le contrôle technique «va se durcir et coûtera (probablement) plus cher à leur propriétaire», note notre collègue Aurore Coulaud pour Libération. La raison? La transposition d'une directive européenne signée en 2014 va être désormais appliquée en France. Le Parisien comme Libération notent similairement les mêmes changements: le nombre de points de contrôle et de défauts potentiels à inspecter vont augmenter; un troisième niveau de défaillance («critique») obligera les conducteurs à faire réparer leur véhicule dans un délai 24 heures; les nouveaux contrôleurs devront être mieux qualifiés (au minimum être diplômés d'un bac pro contre un CAP ou un BEP jusqu'à présent); et le contrôle durera plus longtemps et coûtera certainement plus cher.

Lors de sa parution, l'article du Parisien ajoutait une information (absente dans le texte de Libération.fr) et qui vous inquiète tout particulièrement:

La fréquence du contrôle technique sera aussi revue. Actuellement, il doit être effectué quatre ans après la mise en circulation du véhicule, puis tous les deux ans. Désormais, le contrôle deviendra annuel pour les véhicules de plus de 6 ans. "Il est prouvé qu'entre 5 et 6 ans d'âge, le nombre d'accidents graves dus à des défaillances techniques augmente notablement", justifie la Commission européenne.

Ce paragraphe a été supprimé de la version actuelle disponible en ligne et a été modifié (sans précision) par cette phrase:

La fréquence de ce contrôle ne changera pas. Le premier rendez-vous est obligatoire après quatre ans, le suivant deux ans plus tard.

Lorsque nous avons reçu votre question, le passage n'avait pas encore été modifié. Nous avons alors consulté les différents textes, que ce soit la directive européenne 2014/45/UE «relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques», ou encore sa transposition en France qui correspond à «l'arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes» et qui s'appliquera à partir du 20 mai 2018. Dans aucun de ces textes nous n'avons pu lire d'éléments permettant de conclure que le contrôle techinque allait devenir annuel pour les véhicules de plus de 6 ans. Au contraire, on pouvait y lire que «le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique».

Dans le doute et pour obtenir un avis tranché, nous avons donc contacté le ministère des transports qui nous confirme que le contrôle technique ne deviendra pas annuel en 2018 (comme l'a corrigé le Parisien) et qu'il doit être effectué tous les deux ans, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, pour les véhicules de plus de quatre ans.

Cordialement,

Jacques Pezet

