Bonjour,

Rendons d'abord à Apple ce qui revient à Apple : la firme à la pomme, et ses quelques 269 milliards de trésorerie, payent des impôts en France. Mais pas beaucoup, voire très peu. En 2015, par exemple, Apple France avait payé 13 millions d'euros d'impôts, après avoir déclaré un chiffre d'affaires de 618 millions d'euros. « La firme à la pomme aurait donc un volume activité comparable à celui des petits pots Bledina », ironisait à l'époque le site Capital, avant de citer une étude du cabinet français Greenwich Consulting, qui estimait à 3,2 milliards d'euros les revenus réels d'Apple France en 2011. « Si la filiale française a suivi depuis la courbe de croissance d’Apple en Europe, alors ce chiffre devrait aujourd’hui tourner autour de 5,76 milliards d’euros, près de 10 fois plus que le montant officiel », complétait, un peu à la louche, Capital.

Contacté ce 19 janvier par Checknews, Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances entre avril 2014 et mai 2017, explique : « Je pense que dans ce cas-là, c’est ce qu’Apple a accepté de payer, et pas forcément la somme que l’administration fiscale a demandé. De mémoire, c’était quand même en centaine de millions ». Comment expliquer qu’Apple ait pu payer dix fois moins ? Réponse de Sapin : « L’administration fiscale française notifie une somme, mais l’entreprise peut saisir la justice administrative, pour contester cette somme, ce qu’a fait Apple visiblement ». Le bras de fer est alors lancé, selon l’ex-ministre, jusqu’à ce que l’administration fiscale considère que son dossier est suffisamment solide pour exiger le paiement de la somme réclamée. Dans le cas de la France, il semblerait que ce ne soit pas encore le cas.

C'est un fait : voilà plus de vingt ans qu'Apple est à la pointe de l'optimisation fiscale, une pratique contestée mais légale au sein de l’Union européenne. Comment l'entreprise s'est-elle organisée, concrètement, pour payer moins d'impôts en France, et dans le reste du monde ? Il y a d'abord eu la vente en ligne de musique, films ou d'applications sur l'Apple Store, assurée via une filiale luxembourgeoise, iTunes SARL, où le taux de TVA est estimé à 6%, soit trois moins qu'en France (19,6%), qui a permis à Apple d'économiser plusieurs centaines de millions d'euros. Ce régime de faveur - ne pas payer la TVA dans le pays où l'activité est vraiment effectuée - a pris fin en Europe le 1er janvier 2015. Ou presque, la période de transition pour faire disparaître définitivement cette pratique s'étalant jusqu'en 2019.

Et puis il y a l'Irlande. Apple bénéficie, depuis plus de vingt ans, d'un accord avec l'administration fiscale irlandaise, lui permettant de payer très peu d'impôt, voire pas du tout, sur les bénéfices de ses ventes en zone Europe (dans laquelle l'entreprise inclut ses ventes en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique). Un accord négocié en 1991 alors que l'entreprise était en difficulté financière, et renouvelé en 2007, alors qu'Apple se portait déjà beaucoup mieux grâce au lancement, six ans plus tôt de son baladeur numérique, l'iPod. En 2014, selon une enquête au long cours de la Commission européenne, cela a permis à Apple de payer 50 euros d'impôt chaque fois qu'il gagnait un million d'euros en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde. Comment ? En facturant depuis l'Irlande 90% de ses 200 milliards de profits annuels, réalisés en dehors des États-Unis. Et en redirigeant une grande partie de ces sommes vers un siège fantôme, qui n'était basé dans aucun pays et n'avait aucun employé, et ne pouvait donc pas être taxé pour ses bénéfices. Après son enquête, la Commission européenne a condamné, en août 2016, Apple à verser la somme historique de 13 milliards d'euros à l'Irlande, estimant illégal l'accord passé entre l'État et l'entreprise.

31 milliards aux Etats-Unis sur sa trésorerie à l'étranger

Si le géant américain a longtemps échappé à l'impôt en Europe, et dans une grande partie du monde, la réforme fiscale de Donald Trump, votée fin 2017 par le congrès américain, va lui coûter cher : on apprenait ainsi, ce 17 janvier 2018, qu'Apple allait verser 31 milliards d'euros au fisc américain, une somme correspondant à un impôt exceptionnel sur sa trésorerie stockée à l'étranger.

Voilà, pour répondre à votre question, quelques unes des raisons pour lesquelles Apple ne paye pas (trop) d'impôts en France.

Bien cordialement,

Robin A.