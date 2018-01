Bonjour,

Votre question fait référence au plan «Sauvons plus de vies sur nos routes», présenté par le Premier ministre Edouard Philippe, le 9 janvier, au sortir du Conseil interministériel de la sécurité routière (CISR). Il contient 18 mesures, et l'une vous a particulièrement préoccupées. Elle consiste à:

Réduire de 90 km/hà 80 km/h les vitesses maximales autorisées sur les routes à double-sens, sans séparateur central en dehors des routes à deux fois deux voies et des routes à troies voies qui sont conçues pour permettre des dépassements sécurisés.»

Rouler moins vite, c'est vraiment moins dangereux ?

Libération a déjà consacré à cette question une double page dans son édition de lundi, et concluait sur ces mots de l’accidentologue Claude Got: «Aucune équipe de recherche au monde ne conteste la force du lien entre vitesse et risque.»

Les experts du Conseil national de la sécurité routière sont arrivés à la conclusion que passer la limitation de vitesse de 90km/h à 80 km/h sauverait environ «une vie par jour», a martelé mardi le Premier ministre.

Le lien positif entre vitesse et risque d’accident était déjà observé dans les années 1980 par les chercheurs Goran Nilsson et Rune Elvik, dans une étude qui a fait date.

C’est avant tout le lobby des automobilistes qui met en cause ces conclusions. L’association 40 Millions d'automobilistes se fonde sur une étude de la Société de calcul mathématiques, commandée par la Ligue de défense des conducteurs, qui contredit Nilsson et Elvik. L’absence de «compétences épidémiologiques» des auteurs de cette contre-étude, selon Claude Got, suffit à la délégitimer.

Pour enfoncer le clou de la limitation, le gouvernement français remonte dans le temps. Lors de sa conférence de presse, Edouard Philippe s’appuie sur les chiffres entre 2002 et 2005. Dans l’intervalle, les radars automatiques ont fait leur apparition, et la vitesse moyenne de jour est passée de 92 à 85km/h, disent les chiffres de la sécurité routière. Soit une baisse de 7%. Sur la même période, la mortalité sur les routes à double sens hors agglomération a diminué… de 37%. Un cas pratique grandeur nature qui accrédite les études de Nilsson et Elvik.

Un contre-exemple venu du Danemark apporterait de l’eau au moulin des anti-limitations. Entre 2011 et 2014, la vitesse maximale autorisée a été augmentée ( 80km/h à 90 km/h) sur certains tronçons test. Résultat: le nombre d’accidents a diminué ! Selon la sécurité routière danoise, cette baisse de la mortalité ne concerne toutefos qu’une partie du réseau observé, Surtout, elle n’est «pas représentative» pour en tirer de conclusions à grande échelle expliquaient les autorités danoises en 2016. Néanmoins, en janvier 2017, comme le rapporte le Copenhagen Post, le gouvernement danois a décidé d'augmenter les limites de vitesse sur certaines routes rurales et a annoncé qu'il réfléchissait à le faire également sur certaines autoroutes (en passant de 110 à 120 km/h), où cela peut être fait de manière responsable sans mettre en danger la sécurité du trafic. Cette décision fait suite à l'expérience menée par la Direction danoise des routes.

Nous avions déjà publié une réponse Checknews concernant cette étude.

Fabien Leboucq