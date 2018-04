Bonjour,

Votre question renvoie à un soupçon vivace, qui revient épisodiquement à chaque publication des chiffres du chômage : le gouvernement trafique-t-il les statistiques du chômage? Dès que l'on annonce des chiffres du chômage en baisse, les motifs de sortie des listes des demandeurs d'emploi sont scrutés à la loupe. Et comme les reprises d'emploi déclarées représentent moins d'un quart des sorties totales, le gouvernement est accusé d'influer sur les autres motifs de sortie des listes, notamment les radiations.

Pour la première fois ce mercredi 25 avril, Pôle Emploi a publié des statistiques trimestrielles sur le chômage (et non plus mensuelles). Au premier trimestre 2018, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A (sans aucune activité) en France métropolitaine a chuté de 1%, soit 33 300 chômeurs en moins. Sur l’année, la baisse est de 1,4 %. Comme l'explique cet article de Libération, l’augmentation des chômeurs en activité partielle plombe toutefois ces résultats.

Qu'en est-il des raditions auxquelles fait allusion votre question? Il existe plusieurs motifs de sorties des demandeurs d'emploi :

La reprise d’un emploi, donc.

L’entrée en stage

L’arrêt de recherche pour maladie, maternité ou retraite

La cessation d’inscription pour défaut d’actualisation

La radiation administrative

Une sixième catégorie, «autres cas», regroupe les décès, les déménagements, les peines de prison ou les problèmes de cartes de séjour.

Voici, en valeur absolue et en pourcentage, ce que représentent les différents motifs (il s'agit de la dernière publication de la DARES).

Ne pas confondre radiations et défauts d'actualisation

Le seul motif correspondant à une «exclusion de demandeurs» est la radiation. Comme nous l’expliquions dans un article Désintox en 2016, la radiation est une sanction administrative prononcée par Pôle Emploi contre un demandeur d’emploi. Elle survient lorsque le demandeur d’emploi ne se rend pas à un rendez-vous sans justification, lorsqu’il fait une fausse déclaration ou lorsqu’il refuse une offre raisonnable d’emploi, une formation, une visite médicale, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, un contrat aidé ou encore une action d’insertion. Il peut alors être suspendu pour une période allant de quinze jours à douze mois.Cependant, rien ne permet d'étayer le fait que Pôle emploi joue sur cette catégorie pour faire baisser les chiffres du chômage. Ainsi, l'article L5412-1 du code du travail qui régit les conditions dans lesquelles on peut être rayé de la liste des demandeurs d'emploi n'a pas été modifié depuis 2008.

Par ailleurs, alors que Pôle emploi a généralisé le contrôle des chômeurs depuis près de deux ans, on ne peut pas affirmer que cela a conduit à une hausse des radiations, au contraire. Premièrement, seules 14% des personnes contrôlées auraient été radiées (sur 270 000 contrôles menés) selon Les Echos. Deuxièmement, les radiations ont baissé de 11,7% en un an sur le premier trimestre 2018.

En 2017, Pôle emploi a recensé 582 930 radiations de demandeurs d’emploi. Parmi elles, 71,5% étaient consécutives à une «non-réponse à convocation», 22,2 % étaient dues à des refus d’une «action d’aide à la recherche d’emploi», et 4,5% pour «insuffisance de recherche d’emploi». Suivaient les «déclarations inexactes», les «abandons de formation» et les «refus de formation».

Si on regarde dans le détail les dernières statistiques mensuelles , les radiations représentaient donc 8,47% des sorties de listes en mars 2018. Ce chiffre était de 9,39% en mars 2017, de 8,99% en mars 2016 et 9,63% mars 2015. Sur trois ans, le pourcentage reste donc assez stable.

Si on regarde sur le long terme, la répartition de sortie des listes par motif est globalement assez constante sur ces dernières années, en témoigne le graphique ci-dessous.

Le principal motif de sortie des listes demeure de loin le défaut d’actualisation, qui n'a rien à voir avec la radiation. Obligé d’actualiser sa situation tous les mois (pour dire s’il cherche toujours en emploi, a travaillé dans le mois précédent, suivi une formation, etc.), le demandeur d'emploi cesse d’être inscrit s’il ne remplit pas le questionnaire. Cette sortie des listes pour défaut d'actualisation peut aussi souvent cacher une reprise d'emploi non déclarée, comme nous l'expliquions dans un précédent article.

Pour résumer, la majorité des personnes sorties des listes de Pôle emploi le sont pour un défaut d'actualisation, et plus de 20% des personnes sorties au premier trimestre 2018 ont retrouvé un emploi. Les radiations administratives jouent un rôle modéré dans les sorties de listes. Et s'établissent à un niveau stable depuis quelques années. Rien ne permet donc d'affirmer que le gouvernement joue sur les radiations pour faire baisser les chiffres du chômage.

Cordialement,

Pauline Moullot