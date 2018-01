Bonjour,

Au départ, le terme «fake news» a été utilisé dans un sens bien précis: il désignait une information fabriquée, volontairement fausse. Elle se distingue donc de la fausse information par son caractère délibérément faux. Le mot«fake» en anglais ne désigne pas simplement quelque chose de faux mais plutôt de truqué. C'est «un» faux, fabriqué. Une fake news est généralement produite par un site de fausses information, pour générer du clic (visée économique) ou pour désinformer avec une visée politique. Elle se présente comme une vraie information et a pour but de tromper son lecteur.

Voici la définition de fake news donnée par le dictionnaire Collins, qui a élu le terme «mot de l'année 2017»

Fausses informations ou informations sensationnelles qui se font passer pour des vraies informations.

L'utilisation de l'expression a augmenté de 365% depuis 2016 selon les lexicographes du dictionnaire britannique. Si elle a commencé à être utilisée dans les années 90 à la télévision, son usage a bondi depuis 2015.

Depuis l'élection de Donald Trump et l'avènement des fake news dans le débat public, le terme a été largement utilisé et finit par être galvaudé pour désigner globalement toutes les fausses informations, intox et mensonges qui circulent sur la toile et dans le débat public (Libé aussi utilise le terme en se détachant de sa définition d'origine. Par exemple, quand on écrit dans cet article que Trump a été «victime de fake news» lors de son voyage au Japon. Les journalistes étaient allés trop vite en besogne, n'avaient pas vérifié l'information mais en aucun cas n'ont cherché délibérément à tromper leurs lecteurs). Même, il est désormais utilisé par les politiques pour exprimer leur désaccord avec une information.

Quelle traduction?

L'académie française, dans sa rubrique «dire, ne pas dire» conseille d'utiliser les termes de «ragot», «tromperie» ou «contre-vérité» pour éviter l'anglicisme. Mais ces mots ne reflètent pas forcément le caractère délibéré de la fake news (ragot, contre-vérité) ou celui du contexte dans lequel est partagé cette «tromperie» (en se présentant comme une information «traditionnelle»).

En mars dernier, Télérama se demandait comment traduire fake news en français. Voici les explications données à l'hebdomadaire par la traductrice Bérengère Viennot :

"Fausse information” serait une traduction littérale qui ne couvrirait pas le concept dans sa globalité. Cette expression laisse entendre que l’info est erronée, une faute commise, par exemple, par le journaliste. Dans ce cas, on parlerait plutôt de “wrong news” dans la langue d’origine. Or, le terme anglais compte la notion de tromperie délibérée. “Information fallacieuse” pourrait être une bonne alternative, mais l’expression est trop soutenue pour un contexte journalistique. Un peu comme pour le terme “désinformation” : proche du sens – car il y a l’idée de tromper délibérément – mais difficile à placer syntaxiquement dans une phrase.

Cordialement,

Pauline Moullot