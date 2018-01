Bonjour,

Si Emmanuel Macron a bien annoncé sa volonté de légiférer contre les fausses nouvelles sur Internet en, période électorale, son projet n'est pas encore assez détaillé pour qu'on puisse l'analyser.

En revanche, sachez que la loi réprime déjà la diffusion de fausses nouvelles.

Voici ce que stipule l'article 27 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, modifié par l'ordonnance du 19 septembre 2000:

Et ce n'est pas tout. Patrice Eveno, spécialiste de l’histoire des médias, Professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et président de l’Observatoire de la Déontologie de l’Information, mentionne sur son blog du Huffpost d'autres articles de loi punissant la désinformation :

L'article 322-14 du code pénal punit la diffusion de fausses informations dans le but de faire croire à un attentat, l'article 224-8 du code pénal punit la diffusion de fausses informations dans le but de compromettre la sécurité d'un avion en vol, l'article 495-3-2 du code monétaire et financier punit la diffusion de fausses informations dans le but d'influer sur le cours de Bourse d'une société. L'article L 97 du code électoral sanctionne les fausses nouvelles dès lors qu'elles "auront surpris ou détourné des suffrages". François Fillon a choisi d'attaquer Le Canard enchaîné sur ce fondement juridique.