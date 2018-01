Bonjour,

L'année 2018 a commencé avec l'annonce par de nombreux médias, que l'égalité salariale était désormais obligatoire en Islande. Dans le détail, le ministère du bien-être islandais note sur son site (en anglais) que depuis le 1er janvier 2018, «les entreprises privées et publiques employant 25 personnes ou plus, en base annuelle, devront obtenir un certificat d'égalité salariale de leur système de paie égalitaire et de la mise en place de celui-ci». Tous les trois ans, les entreprises devront donc prouver que leur système de paie des employés n'effectue pas de discrimination liée à leur genre. Elle obtiendront alors une attestation délivrée par le Centre pour l'égalité des sexes.

L'Islande veut éradiquer les inégalités salariales d'ici 2022

L'île du Nord de l'Europe s'est fixé comme objectif d'éradiquer les inégalités salariales d'ici 2022. Pour cela, elle mise sur l'obtention par les entreprises et les institutions publique d'un certificat d'égalité salariale, qui atteste qu'elles respectent des normes de l'égalité salariale (Equal Pay Standard), un outil administratif fixé par les organisations syndicales, le patronat et le gouvernement, qui sert à prévenir les discriminations et à maintenir une parité des salaires.

En fonction de la taille de l'entreprise ou des institutions publiques, un délai de grâce est prévu pour l'acquisition du certificat d'égalité salariale. Il est détaillé ainsi par le gouvernement islandais: les groupes employant 250 travailleurs ou plus sont tenus d'obtenir un certificat d'égalité salariale d'ici la fin de 2018. Ceux de 150 à 249 employés auront jusqu'à fin 2019. Ceux de 90 à 149 travailleurs jusqu'à fin 2020 et ceux de 25 à 89 auront jusqu'à fin 2021. Les institutions publiques, les fonds et les entreprises mi-privées, mi publiques auront jusqu'à fin 2019 et le gouvernement s'engage à ce que les ministères s'adaptent d'ici le 31 décembre 2018.

Attention, cependant, le gouvernement insiste sur le fait que la loi n'a pas pour objectif de fixer des salaires.

Le certificat d'égalité salariale n'implique aucune norme qui obligerait les individus à recevoir les mêmes salaires pour le même travail ou pour des travaux comparables. Il est toujours reconnu que les employeurs ont le droit de prendre en considération des facteurs individuels, des facteurs s'appliquant à des groupes et à des compétences et des capacités personnelles, quand ils décident des salaires.

L'expérience ou les diplômes continueront donc de justifier des écarts de salaire au sein d'une entreprise. L'objectif du gouvernement islandais est uniquement de faire en sorte que le genre d'une personne ne soit pas un facteur, qui intervient dans la décision du salaire. Les autorités islandaises estiment aussi que l'Equal Pay Standard pourrait servir de base pour lutter contre d'autres formes de discrimination liées à l'orientation sexuelle, les origines ethniques ou la nationalité.

Que prévoit l'Islande si les entreprises ne s'adaptent pas?

Le gouvernement indique, que les entreprises ou les institutions qui n'auraient pas obtenu de certificat ou auraient échoué à son renouvellement, pourront être signalées au Centre pour l'égalité des sexes. Le centre formulera une demande formelle pour rectifier la situation en fixant une date limite.

Si ces rectifications n'ont pas lieu, alors le Centre pour l'égalité des sexes pourra infliger une amende journalière à l'entreprise. Selon la loi, son montant peut aller jusqu'à 50 000 couronnes islandaises, soit environ 400 euros par jour, jusqu'à ce que des informations et du matériel prouvant la mise en place ou la planification d'un système de paiement respectant l'égalité salariale soient présentés. Le gouvernement indique que la taille de l'entreprise doit être prise en compte lors de la décision du montant de l'amende.

