La destitution d'un président américain obéit à une procédure bien précise. Comme nous l'expliquions dans une précédente réponse Checknews, cette procédure s'appelle «l'impeachment».

Elle peut être initiée par un membre de la Chambre des représentants, qui introduit une résolution de destitution comme une loi ordinaire, ou la Chambre peut initier cette procédure en passant une résolution autorisant une enquête.

Un comité judiciaire ouvre alors une enquête pour étudier si la demande est recevable. Elle peut alors renvoyer le dossier devant la Chambre complète, qui vote l'impeachment. Si la résolution est adoptée à la majorité simple, un procès s'ouvre devant le Sénat. Le président ne peut être démis que si le Sénat approuve les charges de la destitution. C'est donc un processus législatif, assez lent, qui ne pourrait pas survenir du jour au lendemain.

Deux représentants démocrates ont déjà déposé des résolutions ces derniers mois pour destituer Donald Trump. La proposition du démocrate texan Al Green, qui assurait début décembre que la procédure serait votée «avant Noël», a été rejetée le 6 décembre dernier à une très large majorité (364 voix contre 58). «Ce n’est pas le moment d’examiner des articles de destitution», ont alors affirmé les deux leaders du parti démocrate Nancy Pelosi et Steny Hoyer.

Maxine Waters, représentante démocrate de Californie, a de nouveau appelé à la destitution de Donald Trump hier après sa sortie sur le «bouton nucléaire» et la Corée du Nord. «L'impeachment est la seule réponse», a-t-elle tweeté.

The famous poet Maya Angelou said "when someone shows you who they are, believe them the first time." America, what more do you need to know about 45? Now nuclear war threats?!Impeachment is the only answer.