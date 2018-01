Bonjour,

Votre question fait référence à une annonce du chef des forces de police de la capitale Téhéran. Le 27 décembre, le général Hussein Rahimi déclarait, selon les propos rapportés par le Times: «Celles qui ne respectent pas les impératifs islamiques de tenue vestimentaire ne seront dorénavant plus emmenées dans des centres de détention, et aucune poursuite judiciaire ne sera entreprise contre elles.»

Cette décision ne concerne toutefois que la ville de Téhéran, peut-on lire dans le Times. Les contrevenantes pourraient recevoir, plutôt qu'une amende, des «cours» pour leur expliquer pourquoi elles doivent porter le voile. Les récidivistes s'exposeraient toutefois toujours à des condamnations.

«Rahimi pense que la police de la capitale dépense trop d'énergie pour sanctionner le non-port du voile, et qu'elle ferait mieux de se consacrer à autre chose», analyse la chercheuse et professeure de sciences politique à l'université Paris-Diderot Azadeh Khian.

Pourtant, sur le papier, la loi iranienne sanctionne toujours les femmes ne portant pas le voile.

La clause 638 du Code pénal, aujourd'hui toujours en vigueur, dispose: «Les femmes qui apparaissent dans des lieux publics et sur les routes sans porter le hijab islamique seront condamnées de 10 jours à 2 mois de prison, et à payer une amende [...]»

L'enseignante de Sciences-Po Farida Abdelkah explique que que le voile s'est peu à peu imposé dans le pays pendant la guerre contre l'Irak (1980-1988): juste après la révolution islamique de 1979, les Iraniennes ne portant pas le voile apparaissaient comme des contre-révolutionnaires, et le régime en faisait la chasse. C'est d'ailleurs pendant le conflit que la clause 683 est entrée en vigueur, remarque Farida Abdelkah.

Pour l'auteure du livre La Révolution sour le voile, les récentes déclarations du chef de la police de Téhéran dénote un débat qui divise les élites politiques et religieuses iraniennes depuis plusieurs années. Si la police de la capitale envisage de laisser plus de libertés aux femmes en matière d'habillement, c'est que le conservatisme social y est moins fort que dans d'autres régions du pays. «A Téhéran, il est possible de ne porter qu'un foulard. Mais ailleurs, le tchador [qui couvre complètement les cheveux] est parfois resté obligatoire», note la chercheuse.

Enfin, rappelle Farida Abdelkah, «la question du voile n'est pas prioritaire pour les Iraniennes.» Et c'est d'abord la situation économique qui a déclenché la vague de manifestations qui secouent aujourd'hui le pays.

En résumé : il est toujours illégal pour une femme de ne pas porter le voile en Iran, mais la loi pourrait être appliquée avec plus de souplesse (les sanctions étant moindres) à Téhéran.

