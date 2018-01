Bonjour, voilà la déclaration d'Alexis Corbière à laquelle vous faites allusion :

Interrogé sur la baisse de 0,8% du nombre de chômeurs en novembre, le député de Seine-Saint-Denis a estimé sur RTL le 28 décembre qu' «il n’y a pas de quoi pétarader», rappelant que sur un an la baisse n’est que de 0,1%, et mettant en garde contre une baisse faciale qui serait surtout l'effet du nombre des radiations administratives.

«Il n’y a jamais eu autant de gens radiés de Pôle emploi. Gare à l’entourloupe ! Pour une personne qui trouve un emploi, il y en a huit qui sont radiées de Pôle emploi. Moi, je crois qu’il y a un effet de prestidigitateur dans beaucoup de choses qui sont dites»

Comme l'a fait remarquer le Figaro, les chiffres du député sont grossièrement faux. Il suffit de consulter les rapports de la DARES, qui donnent le détail des sorties de pôle emploi (catégorie A,B et C).

On le voit, entre septembre et novembre 2017, il y a eu 46 900 radiations administratives pour 105 700 reprises d'emploi declarées. Soit deux fois plus de reprises d'emploi que de radiations... Là où Alexis Corbière dénonçait un rapport inverse... de 1 à 8.

Par ailleurs, il est également inexact de parler d'eun niveau de radiations administratives record. Comme en témoigne toujours les chiffres de la DARES (avant dernière colonne).

Alexis Corbière s'est (un peu) corrigé sur Twitter le jour même :

Je corrige mon erreur sur @RTLFrance. En sept. et nov. 2017 il y a eu 105 000 reprises d'emplois déclarées contre 225 000 cessations d'inscriptions + 47 000 radiations + 47 000 autre motifs = 325 000.

Donc pour +1 emploi / -3 personnes à #PoleEmploi (et non 8) — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 28 décembre 2017

Un tweet trompeur toutefois, puisque s'il donne des bons chiffres, Alexis Corbière se livre à une autre erreur. Il ne parle plus des seules radiations, mais agrège différents motifs de sortie ( les radiations, donc, mais aussi les cessations d'inscritption pour défaut d'actualisation) pour les opposer aux reprises d'emplois. Le but étant toujours de démontrer que ces dernières restent minoritaires par rapport aux autres motifs de sorties. Il arrive ainsi à un ratio de 1 à 3.

Mais sa démonstration n'a que peu de signification : cela n'a aucun sens de mettre dans le même sac radiations et défaut d'actualisation.

Comme nous l'expliquions dans un article l'année dernière, La radiation est une sanction administrative prononcée par Pôle Emploi contre un demandeur d’emploi. Elle survient lorsque le demandeur d’emploi ne se rend pas à un rendez-vous sans justification, lorsqu’il fait une fausse déclaration ou lorsqu’il refuse une offre raisonnable d’emploi, une formation, une visite médicale, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, un contrat aidé ou encore une action d’insertion. Il peut alors être suspendu pour une période allant de quinze jours à douze mois.

Les cessations d’inscription pour défaut d’actualisation, viennent, elles, du demandeur de l’emploi. Obligé d’actualiser sa situation tous les mois (pour dire s’il cherche toujours en emploi, a travaillé dans le mois précédent, suivi une formation, etc.), il cesse d’être inscrit s’il ne remplit pas le questionnaire. Ce motif est bien plus important en volume que les radiations. Il constitue même la principale raison de désinscription sur les listes de Pôle Emploi. Or, les raisons des défauts d’actualisation sont multiples (et ne sont pas renseignées chaque mois). En décembre 2014, une étude montrait que 43,5% des personnes qui étaient sorties des catégories A, B et C pour défaut d’actualisation avaient en fait retrouvé un emploi.

Ce qui invalide le tweet rectificatif d'Alexis Corbière, puisque cela n'a donc guère de sens d'opposer par principe un défaut d'actualisation à une reprise d'emploi.

Cordialement

C.Mt