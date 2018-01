Bonjour,

Le décret n° 2017-1063 fixe à 10 le nombre de collaborateurs maximum pour un ministre, à 8 pour un ministre délégué auprès d'un ministre et à 5 pour un secrétaire d'Etat.

Un bref regard sur le site du gouvernement laisse à penser que la règle n'est pas toujours respectée... Si vous allez voir par exemple les cabinets de Nicolas Hulot ou de Gérard Collomb, vous vous apercevrez rapidement que leurs cabinets respectifs comptent bien plus que 10 membres. On en dénombre 20 pour le ministre de la transition énergétique Nicolas Hulot et 14 pour le ministre de l'intérieur Gérard Collomb.

L'explication est très simple. Ces ministres ont aussi des secrétaires d'Etat et ministres délégués qui travaillent avec eux, et ils se partagent donc certains collaborateurs.

Ainsi, les cinq collaborateurs de Brune Poirson, la secrétaire d'Etat auprès de Nicolas Hulot, sont listés sur la fiche de Nicolas Hulot. Même chose pour les membres du cabinet de Sébastien Lecornu. Ces 10 collaborateurs sont donc inscrits au cabinet du ministre de la transition énergétique, mais travaillent en réalité pour ses secrétaires d'Etat.

Si vous allez vérifier par vous même, vous constaterez pourtant que seuls quatre conseillers de Sébastien Lecornu sont aussi listés comme travaillant pour Nicolas Hulot. C'est parce que les fiches n'ont pas été mises à jour. Ainsi, Madjid Ouriachi qui n'apparaît donc que dans le cabinet de Nicolas Hulot, travaillait à la fois pour Hulot et Lecornu, mais ne fait plus partie d'aucun cabinet. Il ne faut donc pas le prendre en compte dans les calculs. Il a été remplacé par Guillaume Rivalland.

Sur les 14 collaborateurs de Gérard Collomb, 4 d'entre eux sont communs avec la ministre auprès du ministre Jacqueline Gourault. Si on les retire de la liste du ministre de l'Intérieur, on arrive donc pile à 10 membres de cabinet.

Notons que ce «partage» de collaborateurs se fait aussi entre l'Elysée et Matignon: ainsi, comme le pointait Le Monde en juin dernier, Cédric O ou Diane Simiu collaborent en même temps aux cabinets d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. C'est même une innovation du quinquennat Macron.

Si on continue la revue des 16 ministres du gouvernement Philippe, on constate aussi que Florence Parly (défense), Bruno Le Maire (économie) et Gérald Darmanin (comptes publics) ont chacun onze membres de cabinet. Mais la première compte parmi ses collaborateurs un vice-amiral, chef de cabinet militaire. Il n'est donc pas compté parmi les collaborateurs civils classiques. Il n'a pas le même statut que les autres collaborateurs, puisqu'il est «conseiller militaire de la ministre et haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité intérieure». Il «reste au gré des alternances» explique le cabinet de la ministre. Le vice-amiral d’escadre Jean Casabianca était ainsi déjà présent du temps de Jean-Yves Le Drian. Les deux autres ont chacun un secrétaire d'Etat qui aurait droit à cinq collaborateurs et n'en ont... aucun. Ainsi, en comptant le ministre et son secrétaire d'Etat ils auraient droit à 15 collaborateurs et n'en ont que 11.

Tous les autres ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat ont respectivement moins de 10, 8 et 5 membres de cabinet, comme l'exige le décret publié en mai dernier.

En résumé, tous les ministres respectent bien la règle fixée par Emmanuel Macron.

Cordialement,

Pauline Moullot