Votre question porte sur cet adolescent qui a fait pendant plusieurs années les titres de la presse nationale (et pas seulement locale) pour ses multiples délits, placements en foyers, condamnations, incarcérations, évasions. Et ce dès ses douze ans.

A 12 ans, en janvier 2013, et il est le sujet d'un article du Parisien.

C'est quasiment un cas d'école. En l'espace de seulement huit jours, un mineur de 12 ans a commis trois agressions violentes dans le centre-ville de Limoges (Haute-Vienne). Ce garçon, selon une source proche de l'enquête, « a plus de faits à son actif que de nombre d'années. Mais, en raison de son âge, il échappe systématiquement à une sanction judiciaire et recommence. Inlassablement.

A 13 ans, en janvier 2014, et il est l'objet de cet article du Figaro

Issu d'une famille de cinq enfants de trois pères différents, enfant de parents toxicomanes, l'adolescent a déjà connu la rue, les foyers et plusieurs familles d'accueil. Le mineur a longtemps bénéficié de son irresponsabilité pénale. Âgé de 12 ans, au moment de ses premiers méfaits, aucun tribunal ne pouvait le placer en centre éducatif fermé, et les policiers n'étaient pas autorisés à le mettre en garde à vue. Il est alors envoyé dans des foyers, dont il s'enfuit régulièrement. En l'espace d'un mois, en janvier 2013, les forces de l'ordre ont eu affaire à lui à de multiples reprises pour des vols et des agressions au couteau ou au cutter. Son nom apparaissait dans une soixantaine de procédures, et il a déjà fait une vingtaine de victimes.