Deux raisons à cela. La première : «Le journal a été créé dans les années 70, dans la perspective d'une émancipation collective et personnelle», répond Laurent Joffrin, directeur actuel de Libération, à qui CheckNews a posé la question.

Mais surtout : le nom du journal fait référence à un mouvement de résistance pendant la seconde guerre mondiale, appelé «Libération», qui avait lancé en juillet 1941 un journal clandestin du même nom. Créé par Raymond Aubrac et Emmanuel d'Astier de la Vigerie, il est l'un des journaux clandestins les plus diffusés pendant la guerre.

Après la libération, le journal n'est plus clandestin, et devient même quotidien. Emmanuel d'Astier, alors «compagnon de route» du Parti communiste français, en prend la direction.

En 1948, Libération est tiré à 150 000 exemplaires, mais ne s'en sort pas financièrement. Le quotidien accepte une participation du Parti communiste, qui deviendra quelques mois plus tard majoritaire au sein de la société.

En 1956, le PC et Emmanuel d'Astier s'opposent sur l'insurrection de Budapest, lorsque des milliers de personnes se soulevèrent contre la République populaire de Hongrie et sa politique imposée par l'URSS. Deux ans plus tard, le titre ne se porte pas mieux financièrement. En 1958 en effet, «Emmanuel Astier essaye de proposer au Parti Communiste une formule tendant à substituer à la tutelle qu'il exerce actuellement sur le journal une coopération plus souple qui prévoirait dans la rédaction l'association des communistes, des socialistes, des progressistes et des chrétiens progressistes. Cette proposition est rejetée», raconte Le Nouvel Obs. Les divergences politiques ne cesseront ensuite de se creuser – Astier étant notamment accusé par le PC de complaisance envers le Gaullisme – en même temps que les ventes s'effondrent. En novembre 1964, le titre met la clef sous la porte et appelle ses lecteurs à se reporter sur L'Humanité.

Le nom Libération est repris en 1973 par Jean-Paul Sartre et Serge July pour la création du journal, après avoir obtenu l'accord de la veuve d'Astier.

