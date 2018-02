Bonjour,

Voici ce qu'a relaté le journal de France Inter, auquel vous faites allusion, mercredi 14 février:

Emmanuel Macron a également admis, hier, avoir échoué sur sa promesse de ne plus avoir personne dans la rue d'ici la fin de l'année. C'est à cause, précise-t-il, de l'afflux de migrants.

En effet, Macron abordé cette question lors du dîner de la presse présidentielle mardi 13 février.

L'intervention du président de la République n'était ni filmée, ni enregistrée. Toutefois, on retrouve notamment une trace de cette affirmation dans la dépêche AFP relatant le dîner, et dans un article du Monde. Sans que la citation «afflux de migrants» n'apparaisse dans la bouche d'Emmanuel Macron.

L'AFP écrit:

"On a échoué là-dessus car il y a eu une pression migratoire forte en fin de trimestre", a-t-il dit, demandant d'éviter toute polémique face au "devoir d'humanité".

Voici la version donnée par Le Monde:

M. Macron a reconnu que son « engagement » que plus une seule personne, SDF comme migrants, ne dorme dans la rue à la fin de l’année 2017 n’a pas été tenu. « On a échoué car il y a des publics fragiles qui sont en dehors des politiques publiques et il y a eu une forte pression migratoire en fin de trimestre », a-t-il détaillé, refusant toute « polémique » sur les chiffres.